Криминал 03 февраля 2023, 11:28 Главу Роспотребнадзора Кузбасса отправили в СИЗО РИА «Новости»: суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса Евгения Окса РИА «Новости»

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Центральный районный суд Кемерова принял решение отправить в СИЗО руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Главу ведомства задержали по подозрению в получении взятки.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения обвиняемому Евгению Оксу в виде заключения под стражу в СИЗО до 31 марта 2023 года», — сказано в сообщении.

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Следствие рассматривают дело по статье «Получение взятки».

Евгения Окса назначали на пост главы регионального Роспотребнадзора в марте 2022 года. В начале карьеры он трудился медиком по гигиене труда в областной санитарно-эпидемиологической станции.

После этого он занимал посты заведующего отделением физиологии и гигиены труда, заместителя главврача в региональном Центре Госсанэпиднадзора и являлся заместителем главы управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.