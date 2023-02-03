03 февраля 2023, 11:28
Главу Роспотребнадзора Кузбасса отправили в СИЗО
РИА «Новости»: суд отправил в СИЗО главу Роспотребнадзора Кузбасса Евгения Окса
Центральный районный суд Кемерова принял решение отправить в СИЗО руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Евгения Окса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Главу ведомства задержали по подозрению в получении взятки.
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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения обвиняемому Евгению Оксу в виде заключения под стражу в СИЗО до 31 марта 2023 года», — сказано в сообщении.
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Следствие рассматривают дело по статье «Получение взятки».
Евгения Окса назначали на пост главы регионального Роспотребнадзора в марте 2022 года. В начале карьеры он трудился медиком по гигиене труда в областной санитарно-эпидемиологической станции.
После этого он занимал посты заведующего отделением физиологии и гигиены труда, заместителя главврача в региональном Центре Госсанэпиднадзора и являлся заместителем главы управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.
Суд
СИЗО
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