Главу религиозный секты арестовали по делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге

Глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина арестована на два месяца по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба суда. Тело ребенка нашли несколько дней назад в лесопарке Екатеринбурга.

Следственный комитет России опубликовал видео задержания сектанта Ивана Казанцева, которого подозревают в убийстве девятилетнего сына.

На видео есть как само задержание, так и кадры допроса. На нем Казанцева спросили, куда он планировал уехать. Тот ответил, что он собирался к жене. Также сотрудник полиции уточнил у мужчины, сколько у него детей. Задержанный рассказал об одном ребенке, тогда как его жена сообщила стражам порядка о двух сыновьях.

Вечером 27 ноября в СК РФ поступила информация о том, что обнаружено тело девятилетнего мальчика в парке имени 50-летия ВЛКСМ на юго-западе Екатеринбурга. Труп действительно оказался там. Останки были завернуты в простыню и лежали в земле. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной смерти школьника стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей. По факту произошедшего открыто уголовное дело об убийстве малолетнего.

«По итогам первоначальных мероприятий предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью», — заявили в СК.

По информации СМИ, мальчика убили, когда изгоняли из него бесов. Сейчас Иван Казанцев находится под арестом. Он останется под стражей до 26 января 2020 года. Расследование дела продолжается.