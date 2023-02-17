Эксклюзив 17 февраля 2023, 18:15 Главу проекта по борьбе с коррупцией спасли от покушения на соревнованиях в Липецке Глава проекта по борьбе с коррупцией Бородин заявил о покушении на себя в Липецке

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Группа злоумышленников якобы попыталась совершить покушение на руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. ЧП, по его словам, произошло на соревнованиях областного чемпионата по боксу в Липецке. О подробностях случившегося политик сообщил в комментарии «360».

По словам Бородина, охранник вовремя сориентировался в ситуации и оперативно вывел его из зала.

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«Предположительно, нападение совершил лидер ОПГ из Ельца с группой [соучастников]», — отметил глава ФПБК.

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Он обратил внимание, что в октябре 2022 года криминальный авторитет, который, по мнению Бородина, причастен к случившемуся, сбил женщину с ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу на одной из улиц Ельца.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии. А Бородин взял ход расследования ДТП под личный контроль.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова в комментарии «360» уточнила, что в настоящее время в органах внутренних дел не зарегистрировано обращение от возможных участников конфликта.

«По данному факту проводится проверка сотрудниками отдела полиции № 8 ОМВД России по Липецку», — заключила она.