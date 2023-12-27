Криминал 27 декабря 2023, 11:52 Главу предприятия по производству вакцин от COVID-19 арестовали в Москве за взятку Мосгорсуд арестовал главу выпускающего «Конвасэл» НИИ Маковского за взятку РИА «Новости»

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Московский Замоскворецкий суд вынес решение о заключении под стражу Евгения Маковского, руководителя санкт-петербургского государственного предприятия, производящего вакцину от COVID-19 «Конвасэл». Его обвинили в получении взятки в 19 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Маковский занимал должность исполняющего обязанности директора Федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, а также предприятие по производству бактериальных препаратов» (СПбНИИВС).

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По данным следствия, он пытался вымогать взятку в 19,2 миллиона рублей у исполнительного директора ООО «Русбиофарм». В обмен на деньги Маковский обещал обеспечить продление действующего контракта на поставку вакцин, предназначенной для борьбы с COVID-19.

Руководитель «Русбиофарм» обратился за помощью к правоохранительным органам. Под их контролем он передал посреднику Маковского часть требуемой суммы, после чего подозреваемых задержали. В результате произошедшего возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Помощник главы ФГУП, занимавшийся посредничеством в передаче взятки, также стал его фигурантом.

По решению суда Маковского арестовали до 20 февраля 2024 года.

«Маковскому Евгению Викторовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток», — сообщили в суде.

Ранее на взятках попались двое сотрудников московского миграционного управления МВД. Им предъявили обвинение.