Криминал 14 марта 2024, 16:34 Главу правления жилищного кооператива в Самаре обвинили в коммерческом подкупе

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В Самаре уголовное дело главы правления жилищного кооператива передали в суд, женщину обвинили в коммерческом подкупе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

В 2020 году за 290 тысяч рублей глава правления жилищного кооператива согласилась заключить договор на выполнение проектных работ с конкретной фирмой. Потом история повторилась. Та же организация заплатила женщине 395 тысяч рублей за еще один контракт.

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Деньги обвиняемая оставила себе. Женщину ждет суд.

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