Криминал 05 апреля 2024, 00:16 Главу подразделения «Лукойла» арестовали по делу о взятке Главу подразделения «Лукойла» Степанова арестовали по делу о взятке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Басманный суд Москвы выдал ордер на арест главы структурного подразделения ПАО «Лукойл» Алексея Степанова по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям о даче взятки, а также в получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны.

Реклама

Степанова будут содержать в СИЗО до 6 июня 2024 года. Он проходит по делу высокопоставленных сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, которых суд отправил под домашний арест.

Ранее в Москве задержали заместителя руководителя ФТС России, генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Ее подозревают в коррупционных преступлениях, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.