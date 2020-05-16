Главу пензенского Минсельхоза заподозрили в мошенничестве и арестовали на 2 месяца

Ленинский районный суд Пензы арестовал министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова на два месяца. Чиновника подозревают в мошенничестве с бюджетными деньгами.

«В отношении Бурлакова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля», — приводит ТАСС текст сообщения суда.

Суд продолжает рассматривать материалы, чтобы избрать меру пресечения еще двум фигурантам дела.

В четверг, 14 мая, сотрудники ФСБ России провели обыски в доме Бурлакова и министерстве, которое он возглавляет. Против него и еще нескольких человек возбудили уголовное дело. По версии следствия, региональный министр причастен к махинациям с бюджетными средствами.

Андрей Бурлаков возглавляет Минсельхоз Пензенской области с 2013 года. На работу в Министерство сельского хозяйства региона он пришел в конце 1990-х годов. Тогда он занимал должность заместителя начальника отдела.