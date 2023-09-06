Криминал 06 сентября 2023, 10:59 Главу отделения МВД по Южному Бутову заподозрили во взяточничестве Shot: начальника отделения МВД по Южному Бутову в Москве задержали за взятку РИА «Новости»

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Начальника отделения участковых полиции по Южному Бутово Антона Иванько задержали по подозрению во взяточничестве. Его подозревают в том, что он брал деньги за прикрытие нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, задержание произошло во время специального эксперимента, когда представитель строительной компании передал Иванько 120 тысяч рублей для того, чтобы он закрыл глаза на отсутствие регистрации и проверок мигрантов-строителей.

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Авторы статьи со ссылкой на материалы дела утверждают, что мужчина получал взятки ежемесячно. Сейчас начальник отделения начал давать показания.

Ранее водителя заподозрили в попытке дачи взятки автоинспектору в Москве.