06 сентября 2023, 10:59
Главу отделения МВД по Южному Бутову заподозрили во взяточничестве
Shot: начальника отделения МВД по Южному Бутову в Москве задержали за взятку
Начальника отделения участковых полиции по Южному Бутово Антона Иванько задержали по подозрению во взяточничестве. Его подозревают в том, что он брал деньги за прикрытие нелегальных мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, задержание произошло во время специального эксперимента, когда представитель строительной компании передал Иванько 120 тысяч рублей для того, чтобы он закрыл глаза на отсутствие регистрации и проверок мигрантов-строителей.
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Авторы статьи со ссылкой на материалы дела утверждают, что мужчина получал взятки ежемесячно. Сейчас начальник отделения начал давать показания.
Ранее водителя заподозрили в попытке дачи взятки автоинспектору в Москве.
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Москва 2023
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