Главу отдела угрозыска ОВД «Дорогомилово» арестовали

По решению Пресненского суда Москвы Сергей Устинов будет находиться в СИЗО до 18 декабря из-за подозрений в мошенничестве.

18 октября 2019 года Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Устинова Сергея Дмитриевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сроком на два месяца.

«360» публикует видео с заседания суда.

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Ранее стало известно, что московский Чертановский суд приговорил Дмитрия Домани шести годам тюремного заключения по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».