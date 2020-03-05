    05 марта 2020, 18:04

    Главу отдела ГИБДД в Башкирии заподозрили в получении взятки

    Ольга Ситникова

    Начальника отдела ГИБДД в Иглинском районе Башкирии задержали за получение взятки. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на СК по региону.

    Сотрудник брал взятки за мошенничество с эвакуированными автомобилями.

    В августе и сентябре прошлого года местный предприниматель заплатил ему 22 тысячи рублей. В обмен задержанный пообещал бизнесмену отправлять эвакуированные машины на его спецстоянку.

    Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить детали нарушения.