Главу отдела ГИБДД в Башкирии заподозрили в получении взятки

Сотрудник брал взятки за мошенничество с эвакуированными автомобилями.

В августе и сентябре прошлого года местный предприниматель заплатил ему 22 тысячи рублей. В обмен задержанный пообещал бизнесмену отправлять эвакуированные машины на его спецстоянку.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить детали нарушения.