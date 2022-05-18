Главу организации в Тынде ждет суд за сбор личных данных сотрудника

Руководитель одной из организаций в Тынде пойдет под суд за незаконный сбор информации о сотруднике, в которую входили сведения о его здоровье, здоровье членов его семьи и ссорах с родными. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал Gazeta-bam.ru.

Как установили следователи, злоумышленник начал подозревать пострадавшего в должностных нарушениях. Из-за этого он поставил в его кабинете диктофон. Сведения мужчина хранил на своем личном компьютере. Против руководителя возбудили уголовное дело по статье «Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».