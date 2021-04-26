Главу омского МВД задержали за взятку

В Омске задержали главу местного МВД. Его подозревают в получении взятки от бизнесмена в размере 3,5 миллиона рублей. ФСБ показала видео задержания.

Следствие считает, что начальник УМВД по Омску вместе с подчиненным получил через посредника от предпринимателя взятку в размере более 3,5 миллиона. Эти деньги им, по данным СК РФ, заплатили за общее «покровительство и попустительство предпринимательской деятельности взяткодателя».

После получении взятки подозреваемых задержали. Их арестовали на два месяца. Им уже предъявлено обвинение по статье УК РФ «Получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере».

Сейчас идут следственные действия. Все обстоятельства преступления выясняются.