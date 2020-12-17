Главу новосибирской общины «Свидетелей Иеговы»* осудили на 6 лет

Районный суд Новосибирска приговорил 66-летнего руководителя местной ячейки секты «Свидетелей Иеговы»* к шести годам колонии. Он обвиняется в экстремисткой деятельности.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, мужчина с июля 2017 года по сентябрь 2018 года в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания.

На них проходили чтения и обсуждения экстремистской литературы, участники смотрели соответствующие видео. Кроме того, там проводились религиозные обряды для пропаганды деятельности местной организации «Свидетелей Иеговы»* — «Заречная, Новосибирск». Суд постановил ликвидировать последнюю, поскольку она занималась экстремистской деятельностью. После этого на руководителя местной ячейки «Свидетелей Иеговы»* завели уголовное дело об экстремизме.

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему жителю города Новосибирска», — сказано в сообщении.

Мужчина ближайшие шесть лет проведет в колонии общего режима. Ранее в декабре обыски прошли у приверженцев «Свидетелей Иеговы»* в Орле.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.