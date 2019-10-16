  • Главу Новочеркасска Зюзина задержали за взятку

    16 октября 2019, 11:27

    Дарья Бунякова

    Глава администрации Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин попался на взятке. Следственный комитет России подтвердил задержание чиновника.
    Главу Новочеркасска Зюзина задержали за взятку

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    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации задержан Игорь Зюзин, занимающий в настоящее время должность главы администрации города Новочеркасска Ростовской области», — сказано в сообщении.

    По информации следователей, Зюзин в 2017 году вместе с подельницей получил взятку в особо крупном размере — более 2,6 миллиона рублей. Тогда чиновник занимал должность мэра Зверева, а Альбина Порошина ранее работала замглавы той же городской администрации. Они получили деньги от директора некой коммерческой организации.

    Порошину уже осудили за преступление и приговорили к «длительному сроку лишения свободы». Именно она рассказала о том, что глава Новочеркасска участвовал в получении взятки.

    Обвинение Игорю Зюзину должны предъявить в ближайшее время, также суд изберет меру пресечения. Сейчас следователи собирают необходимые материалы для доказательства незаконных действий и выясняют другие возможные эпизоды преступления.

    Игорь Зюзин стал главой администрации Новочеркасска в декабре 2017 года.