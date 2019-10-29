Главу «Ногинского хлебокомбината» задержали за невыплату зарплат

Следователи задержали председателя совета директоров «Ногинского хлебокомбината». Его подозревают в невыплате зарплат и намеренном банкротстве.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области, сотрудники ведомства по этому делу уже допросили как самого задержанного, так и около 60 работников предприятия, в том числе бухгалтера.

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По факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Ногинский хлебокомбинат» свыше трех месяцев, а также из-за намеренного банкротства возбудили уголовные дела.

Такое решение следователи приняли после доследственной проверки. Всю необходимую финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию уже изъяли — бумаги изучат во время экспертизы. Имя задержанного в СК не сообщили.