Главу налоговой службы Туапсе обвинили во взятке

В Туапсе начальницу налоговой инспекции обвинили в получении крупной взятки. Деньги у застройщика чиновница требовала еще в 2013 году, пообещав возместить ему налог на добавленную стоимость за третий квартал.

За положительное решение по налоговому возмещению глава межрайонной ИФНС России № 6 попросила 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

Руководитель строительной компании должен был заключить с матерью чиновницы договор аренды принадлежащего ей коттеджа на указанную сумму.

Сейчас обвиняемая находится под арестом. Расследование дела завершено и вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Факты, напомнил сайт «Кубанские новости», стали известны в ходе другого расследования, которое вели сотрудники краевого ФСБ России. В ходе обысков они изъяли необходимую документацию, нашли у чиновницы дома два миллиона рублей и шесть тысяч евро.

Главу налоговой службы заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Ее родственница построила гостиницу с нарушением выданного разрешения. Вместо двухэтажного здания она возвела трехэтажное. Госслужащая пыталась получить для нее в администрации незаконное разрешение на строительство семиэтажной гостиницы.