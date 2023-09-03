Криминал 03 сентября 2023, 23:47 Главу Минтранса Хакасии арестовали по подозрению в получении взятки Суд арестовал на два месяца хакасского министра транспорта Дмитрия Василиади РИА «Новости»

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Абаканский городской суд поместил под стражу до 1 ноября 2023 года 65-летнего министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

По информации пресс-службы, Дмитрию Василиади предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 Уголовного кодекса — «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

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Василиади исполнял обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии с января 2020 года. До этого он работал замначальником Красноярской железной дороги.

В пятницу, 1 сентября, правоохранительные органы Москвы задержали подполковника полиции, врио начальника ОМВД «Новогиреево» Владимира Пюрвеева по делу о взятке. По информации источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, сумма взятки составила 250 тысяч рублей.

В конце августа бывший судья Лыткаринского городского суда Сергей Котов получил девять лет колонии за взятку в размере 13 миллионов рублей.