Криминал 03 апреля 2023, 18:29 Главу Минсельхоза Карелии оставили под стражей по делу о получении взятки Суд оставил главу Минсельхоза Карелии Лабинова под стражей по делу о получении взятки Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Верховный суд Карелии оставил в силе меру пресечения в виде ареста для министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова. Об этом сообщил ТАСС. Адвокат чиновника просил заменить меру пресечения на домашний арест.

«Апелляционную жалобу Лабинова и его адвоката оставить без удовлетворения», — решил суд.

Реклама

Защита Лабинова просила учесть, что чиновник не пытался скрыться. Адвокат также заявил, что дело — неоднозначное. Взятка есть, но взятки нет, сказал он. После обыска у Лабинова не нашли денег, а вывод о получении средств следователи сделали лишь со слов взяткодателя.

Сам министр также принимал участие в заседании суда. Он подчеркнул, что гранты, о которых идет речь в деле, были выданы на законных основаниях.

Главу Минсельхоза арестовали 16 марта на два месяца. Его подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. По данным следствия, деньги чиновнику передавал предприниматель, который незаконно получал субсидии и гранты, предназначенные для мероприятий по развитию сельского хозяйства.