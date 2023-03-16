Криминал 16 марта 2023, 21:59 Главу Минсельхоза Карелии арестовали по делу о взятке в 10 млн рублей СК: главу Минсельхоза Карелии Лабинова арестовали по делу о крупной взятке

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Петрозаводский суд принял решение об аресте министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Владимира Лабинова на два месяца. Его подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Согласно данным ведомства, Лабинов будет находиться под арестом до 14 мая 2023 года. Защита просила отправить чиновника под домашний арест, но суд отказался удовлетворить ходатайство.

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Следственный комитет ранее завел уголовное дело против министра. По информации ведомства, подозреваемый с 2021 по 2022 год получил взятку в размере 10 миллионов рублей.

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Следствие считает, что деньги министру передавал предприниматель, который незаконно получал субсидии и грантов, предназначенные для мероприятий по развитию сельского хозяйства.

Ранее правоохранители задержали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов 930 тысяч рублей. Бывший мэр Белгорода оставил свой пост в октябре 2022 года.