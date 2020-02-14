Главу Листвянки задержали за строительство отеля на берегу Байкала
Шамсудинов в 2017 году выдал разрешение на строительство дома площадью более 1,4 тысячи квадратных метров в поселке Листвянка. На этом месте построили трехэтажную гостиницу, сообщили в пресс-службе иркутского управления Следственного комитета.
Разрешение было выдано незаконно, поскольку участок под строительство находится в границах Байкальской природной территории. В СК отметили, что действие главы Листвянки привели к ущербу интересов общества и государства.
Против Шамсудинова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, его задержали. В офисе главы Листвянки провели обыски. Делом занимаются иркутские следователи совместно с местным управлением ФСБ.
На незаконное строительство в прокуратуру пожаловались местные жители. По их словам, участки под строительство на берегу Байкала купили китайские бизнесмены. После проверки Росприроднадзора и прокуратуры развлекательный центр в пределах природной зоны решили снести.