26 декабря 2023, 15:00
Главу Кургана задержали для дачи показаний
Ura.ru: мэра Кургана Елену Ситникову задержали сотрудники СКР
Следователи из Москвы задержали главу Кургана Елену Ситникову для дачи показаний. Об этом сообщил источник издания Ura.ru.
«Сотрудники Следственного комитета задержали для дачи показаний главу города Елену Ситникову», — сказал он.
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По словам собеседника издания, в Курган приехали следователи из Москвы. Официально Следком не комментировал эту информацию.
Елена Ситникова стала главой Кургана в июле 2021 года. До этого она занимала пост замглавы муниципального образования и возглавляла Департамент социальной политики. С 1997 года работала в органах местного самоуправления и исполнительной власти.
В мае пригород Кургана пострадал от лесных пожаров и задымления. По информации Telegram-канала Shot, это могло стать поводом для возбуждения уголовного дела — последствия стихии не ликвидировали должным образом, погибли несколько человек. Кроме того, на главу пожаловались жители города — несмотря на обещания, ответвление улицы 2-й Часовой не отремонтировали.
В Челябинской области задержали мэра Троицка Александра Виноградова. Его обвинили в получении взятки.
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