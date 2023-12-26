Криминал 26 декабря 2023, 15:00 Главу Кургана задержали для дачи показаний Ura.ru: мэра Кургана Елену Ситникову задержали сотрудники СКР РИА «Новости»

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Следователи из Москвы задержали главу Кургана Елену Ситникову для дачи показаний. Об этом сообщил источник издания Ura.ru.

«Сотрудники Следственного комитета задержали для дачи показаний главу города Елену Ситникову», — сказал он.

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По словам собеседника издания, в Курган приехали следователи из Москвы. Официально Следком не комментировал эту информацию.

Елена Ситникова стала главой Кургана в июле 2021 года. До этого она занимала пост замглавы муниципального образования и возглавляла Департамент социальной политики. С 1997 года работала в органах местного самоуправления и исполнительной власти.

В мае пригород Кургана пострадал от лесных пожаров и задымления. По информации Telegram-канала Shot, это могло стать поводом для возбуждения уголовного дела — последствия стихии не ликвидировали должным образом, погибли несколько человек. Кроме того, на главу пожаловались жители города — несмотря на обещания, ответвление улицы 2-й Часовой не отремонтировали.

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