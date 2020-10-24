Главу космического центра «Восточный» задержали на два месяца

В субботу задержали директора космического центра «Восточный» Романа Бобкова. Его обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений для космодрома. В Роскосмосе эту ситуацию комментировать отказались.

«Суд избрал меру пресечения директору филиала АО «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный"<…>, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 285, части 4 статьи 33, частью 2 статьи 292 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, подстрекательство к служебному подлогу) <…> в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 декабря 2020 года», — сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

В ведомстве отметили, что не стали оставлять Бобкова на свободе, потому что тогда он бы смог скрыться от следствия.

Про данным источника газеты «Коммерсант», Бобков в четверг был вызван в следственное управление комитета по Амурской области. Он должен был дать показания по уголовному делу главного инспектора 119-го отдела ГАСН Минобороны Дмитрия Фоминцева.

После допроса в отношении директора центра возбудили уголовное дело о подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Об этом его уведомили в присутствии адвоката и задержали на двое суток. По предварительным данным, ущерб от его действий составил 500 миллионов рублей. В результате вину Бобков не признал и его задержали еще два месяца.

По данным ТАСС, представители Роскосмоса не стали комментировать следственные действия.

Ранее суд взыскал с Михаила Абызова в доход государства 32 миллиарда 540 миллионов рублей. Бывшего министра задержали в 2019 за хищение четырех миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей».