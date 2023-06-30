Криминал 30 июня 2023, 17:03 Главу концерна «Автоматика» задержали по делу о мошенничестве Пресненский суд Москвы рассмотрит дело об аресте главы концерна «Автоматика» Моторко

Читать 360tv в

Правоохранители задержали генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко, сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы. Там добавили, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве.

Столичные следователи задержали гендиректора «Автоматики» Моторко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы поступили в Пресненский суд Москвы, который попросили арестовать функционера.

Реклама

«Поступили ходатайства <…> об избрании в отношении генерального директора АО „Концерн „Автоматика“ Моторко Андрея Ивановича и начальника НИО-3 АО „Концерн „Автоматика“ Нестерова Александра Викторовича», — уточнили в суде.

Там добавили, что задержанных попросят арестовать до 27 августа. Агентство напомнило, что концерн приобрел систему по раскрытию имен владельцев анонимных Telegram-каналов. Разработка получила название «Охотник».

Ранее «Автоматика» представила отечественный компьютер «Эльбрус 801М». В компании отметили, что он максимально устойчив к попыткам взломов.