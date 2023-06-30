30 июня 2023, 17:03
Главу концерна «Автоматика» задержали по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы рассмотрит дело об аресте главы концерна «Автоматика» Моторко
Правоохранители задержали генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко, сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы. Там добавили, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве.
Столичные следователи задержали гендиректора «Автоматики» Моторко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Материалы поступили в Пресненский суд Москвы, который попросили арестовать функционера.
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«Поступили ходатайства <…> об избрании в отношении генерального директора АО „Концерн „Автоматика“ Моторко Андрея Ивановича и начальника НИО-3 АО „Концерн „Автоматика“ Нестерова Александра Викторовича», — уточнили в суде.
Там добавили, что задержанных попросят арестовать до 27 августа. Агентство напомнило, что концерн приобрел систему по раскрытию имен владельцев анонимных Telegram-каналов. Разработка получила название «Охотник».
Ранее «Автоматика» представила отечественный компьютер «Эльбрус 801М». В компании отметили, что он максимально устойчив к попыткам взломов.
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