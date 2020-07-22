Суд приговорил главу карельского отделения «Мемориал» Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии. Его признали виновным в сексуальном насилии, сообщил РИА «Новости» адвокат.

Заседание суда по делу Дмитриева проходило 22 июля в Петрозаводске. Гособвинитель настаивал на наказании в виде 15 лет лишения свободы.

Перед слушанием к журналистам вышел адвокат Виктор Ануфриев. Он отметил, что Дмитриев держится достойно и мужественно. По его словам, мужчина верил, что приговор ему вынесут справедливый и законный.

«Эта уверенность у него подкрепляется тем, что он знает лучше всех нас с вами о том, что ничего преступного не совершал», — заявлял правозащитник.

Разбирательства с Юрием Дмитриевым начались в 2018 году. Тогда он попал под статью об изготовлении порнографии. Его оправдал Петрозаводский городской суд. Но Дмитриев все равно попал на два года под стражу по обвинению в незаконном хранении частей огнестрельного оружия.

Позже дело пересмотрели, а Верховный суд Карелии отменил приговор. Дмитриев вышел на свободу под подписку о невыезде. Через некоторое время на мужчину завели уголовное дело, заподозрив в сексуальном насилии над приемной дочерью. Свой вины мужчина не признал.