Главу иркутской строительной организации будут судить по статье о крупном мошенничестве

В Иркутской области направили в суд уголовное дело о покушении на хищение крупной суммы бюджетных средств. В попытке мошенничества обвинили руководителя региональной строительной организации.

Обвинительное заключение утвердила областная прокуратура. Местному жителю вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 10,3 миллиона рублей.

Следствие выяснило, что в январе 2020 года глава стройорганизации подал в ФНС налоговую декларацию с фиктивными данными по оплате договора поставки товарно-материальных ценностей. Фактически обвиняемый их не приобретал.

Сумма налога на добавленную стоимость, отраженная в декларации и подлежавшая к возмещению из федерального бюджета, превышала 10,3 миллиона.

Факт преступления выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области, расследованием занимался региональный СК.

Уголовное дело прокуратура направила в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.