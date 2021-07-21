Главу ГИБДД Ставрополья Сафонова арестовали по делу о взятке

Начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, которого подозревают в коррупционных преступлениях, арестовали. Он пробудет в СИЗО два месяца, решил суд в Ессентуках.

Сафонова и шестерых его подельников задержали 20 июля. Среди них — бывший начальник отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и еще четверо гражданских.

Следственный комитет открыл в их отношении уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, общая сумма взяток составила более 19 миллионов рублей.

Подозреваемые в течение нескольких лет незаконно делали пропуска для перевозчиков зерна и других грузов. Те платили правоохранителям деньги.

У Сафонова и его подельников изъяты автомобили и деньги. У главного фигуранта дела нашли роскошный дом. Однако, по данным СМИ, он записан на бизнесвумен Елену Псел.

Глава МВД России Владимир Колокольцев после задержаний отстранил от должности начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.