Главу Федерации современного пятиборья России обокрали на $600 тысяч

В Красногорске злоумышленники похитили крупную сумму денег и украшения из дома президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию 12 января обратилась супруга мужчины. Она рассказала, что неизвестные на новогодних праздниках проникли в принадлежащий Аминову частный дом и вынесли из него металлический сейф. Сами хозяева на каникулах отсутствовали.

В хранилище, которое было установлено в ванной, находилось 600 тысяч долларов и ювелирные изделия. Точная сумма причиненного ущерба устанавливается. Полиция изучит записи с камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело о краже. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.