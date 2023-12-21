Криминал 21 декабря 2023, 16:58 Главу ФБК Марию Певчих объявили в розыск в России МВД объявило Марию Певчих в розыск по уголовной статье

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МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией* Марию Певчих**. Ее карточка появилась в базе розыска МВД.

Основанием для розыска Певчих** стала статья уголовного кодекса. Какая именно, в базе МВД не указали.

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Певчих** возглавила ФБК* в марте прошлого года. До назначения на эту должность она руководила отделом расследований в этой экстремистской организации.

В августе 2022 года Певчих** стала фигуранткой уголовного дела о распространении фейков о российской армии, а также оправдании терроризма. Глава ФБК* много лет живет не в России.

Мария Певчих** стала публичной персоной после происшествия с Алексеем Навальным в августе 2020 года, когда ему стало плохо на борту рейса Томск — Москва. Певчих** сопровождала Навального в этой поездке.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.

**Мария Певчих внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.