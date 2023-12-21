21 декабря 2023, 16:58
Главу ФБК Марию Певчих объявили в розыск в России
МВД объявило Марию Певчих в розыск по уголовной статье
МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией* Марию Певчих**. Ее карточка появилась в базе розыска МВД.
Основанием для розыска Певчих** стала статья уголовного кодекса. Какая именно, в базе МВД не указали.
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Певчих** возглавила ФБК* в марте прошлого года. До назначения на эту должность она руководила отделом расследований в этой экстремистской организации.
В августе 2022 года Певчих** стала фигуранткой уголовного дела о распространении фейков о российской армии, а также оправдании терроризма. Глава ФБК* много лет живет не в России.
Мария Певчих** стала публичной персоной после происшествия с Алексеем Навальным в августе 2020 года, когда ему стало плохо на борту рейса Томск — Москва. Певчих** сопровождала Навального в этой поездке.
*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.
**Мария Певчих внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.
МВД РФ
Преступления
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