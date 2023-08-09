Криминал 09 августа 2023, 19:47 Главу Димитровграда арестовали на два месяца Суд Ульяновска арестовал главу Димитровграда Большакова на два месяца Telegram-канал главы Димитровграда Андрея Большакова

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Ленинский районный суд города Ульяновска принял решение арестовать главу города Димитровграда Андрея Большакова на два месяца. Об этом сообщил ТАСС.

«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 7 октября включительно», — сказали в суде.

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Большакова обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Его задержали утром 8 августа на парковке администрации. Чиновник оказал сопротивление и закрылся в машине, поэтому силовикам пришлось открыть огонь. В автомобиле у подозреваемого нашли один миллион рублей.

Если Большакова признают виновным, его смогут лишить свободы на срок до 15 лет и оштрафовать.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале, что Большакова решением депутатов уволили с поста главы города Димитровграда. Временно исполняющим обязанности мэра назначили первого заместителя Дмитрия Цивилева.