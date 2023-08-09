09 августа 2023, 19:47
Главу Димитровграда арестовали на два месяца
Суд Ульяновска арестовал главу Димитровграда Большакова на два месяца
Ленинский районный суд города Ульяновска принял решение арестовать главу города Димитровграда Андрея Большакова на два месяца. Об этом сообщил ТАСС.
«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу на срок два месяца, по 7 октября включительно», — сказали в суде.
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Большакова обвиняют по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Его задержали утром 8 августа на парковке администрации. Чиновник оказал сопротивление и закрылся в машине, поэтому силовикам пришлось открыть огонь. В автомобиле у подозреваемого нашли один миллион рублей.
Если Большакова признают виновным, его смогут лишить свободы на срок до 15 лет и оштрафовать.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем Telegram-канале, что Большакова решением депутатов уволили с поста главы города Димитровграда. Временно исполняющим обязанности мэра назначили первого заместителя Дмитрия Цивилева.
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