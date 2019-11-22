Главу Чехова задержали за мошенничество на 7,3 млн рублей

«Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения», — сказано в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, глава Чехова совершила незаконные манипуляции с муниципальным имуществом. Речь идет о здании площадью 330 квадратных метров. Его стоимость — более семи миллионов 300 тысяч рублей. В результате этого администрация городского округа понесла крупный ущерб. Пресс-служба ведомства уточнила, что чиновница признала свою вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Марина Кононова возглавила городской округ Чехов в 2015 году. До этого женщина работала в муниципалитете. Так, с 1993 по 2001 год она возглавляла районное управление экономики и финансов. В 2009 года получила должность заместителя главы муниципалитета. Такая информация представлена на официальном сайте администрации Чехова.