Криминал 25 ноября 2022, 06:05 Главу больницы Всеволожского района осудят за кражу 6 млн рублей из бюджета

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Главный врач межрайонной больницы во Всеволожском районе Ленинградской области стал подозреваемым в деле о хищении бюджетных средств. Злоумышленника задержали. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

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Мужчина работал в сговоре с другими злоумышленниками. Они фиктивно устроили в медицинское учреждение четырех человек, а их заработные платы присваивали себе. В период с декабря 2021-го по апрель 2022 года группировка украла более шести миллионов рублей.