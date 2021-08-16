Руководитель антикоррупционного подразделения Северо-Западного таможенного управления ФТС Максим Розсыпало задержан в Санкт-Петербурге по делу о коррупции, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, сотрудники ФСБ задержали Розсыпало, когда он получал взятку.

В отношении чиновника возбуждено дело по статье УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Речь идет о сумме свыше 150 тысяч рублей, но ее точный размер по делу Розсыпало пока не называется. Следователи намерены просить суд о заключении борца с коррупцией под стражу, добавил источник.

Свою должность в СЗТУ Розсыпало занял около года назад. По данным Пятого канала, за это время у него не было никаких результатов по борьбе с коррупционными проявлениями, но при этом он успел зарекомендовал себя как человек, неравнодушный к алкогольным напиткам. Их Розсыпало мог употреблять и на рабочем месте.