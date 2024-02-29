29 февраля 2024, 20:22
Главреда «Новой газеты» Соколова оштрафовали на 30 тысяч рублей за статью в Telegram
Перовский суд Москвы оштрафовал главного редактора «Новой газеты» Соколова
Административный штраф в 30 тысяч рублей назначил Перовский суд Москвы главному редактору «Новой газеты» Сергею Соколову. Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы, журналист стал фигурантом административного дела о дискредитации Вооруженных сил России.
Признаки недостоверной информации о спецоперации и действующих там военных обнаружили в материале, который редакция «Новой газеты» опубликовала в своем Telegram-канале.
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«Новая газета» прекратила бумажные выпуски после отзыва лицензии в сентябре 2022 года. Сайт издания заблокировали в октябре по решению Роскомнадзора. Поэтому все материалы издание публикует в своем Telegram-канале.
Редакция «Новой газеты» сообщила о задержании своего руководителя Сергея Соколова в четверг, 29 февраля. По данным журналистов, главного редактора в отдел полиции доставили сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.
Тогда же стало известно, что речь идет об административном деле, заведенном из-за публикации.
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