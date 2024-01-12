Криминал 12 января 2024, 18:59 Главный фигурант дела о краже у Чубайса 70 миллионов рублей не признал вину Подозреваемый в краже у Чубайса 70 миллионов рублей не признал вину в суде РИА «Новости»

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Главный фигурант дела о краже 70 миллионов рублей у экс-главы Роснано Анатолия Чубайса, Илья Сучков, не признал вину. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат подозреваемого Сергей Шанк.

«Сучков заявил, что содержание обвинительного заключения не позволяет определить место и дату совершения вменяемого преступления», — подчеркнул правозащитник.

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В октябре Хамовнический суд Москвы со второй попытки начал рассмотрение дела, возбужденного еще в 2016 году по заявлению Чубайса. Всего в деле четыре фигуранта: экс-председатель правления ООО «УК Роснано» Илья Сучков, бывший член политсовета «Партии народной свободы» Муса Садаев, а также охранники Алексей Уляхин и Антон Поляков.

Прокурор начал оглашать обвинительное заключение еще 19 октября, но не дочитал его до конца. Заседание неоднократно переносили, и сделать это удалось лишь сегодня.

Самого Чубайса ранее предложили проверить на возможный вывод денег из России. Запрос в ФСБ и Следком направил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.