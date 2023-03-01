Криминал 01 марта 2023, 23:49 Главный бухгалтер детского сада в Тольятти похитила несколько миллионов рублей

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Жительница Тольятти на протяжении нескольких лет занимала пост главного бухгалтера детского сада Культурного Центра «Автоград». За это время она присвоила себе порядка 8,5 миллионов рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Как установили следователи, злоумышленница на протяжении семи лет выписывала себе повышенную зарплату. Полученные деньги она потратила на собственные нужды. Против женщины возбудили уголовное дело по факту мошенничества с использованием своего служебного положения.