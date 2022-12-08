Криминал 08 декабря 2022, 13:03 Главный бухгалтер детдома в Красноярске сознался в хищении более 30 млн рублей МВД сообщило о явке с повинной главбуха детдома Красноярска, укравшего 34 млн рублей РИА «Новости»

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Главный бухгалтер детского дома имени Совмена написал явку с повинной. Сотрудница призналась, что перевела около 34 миллионов рублей на личный счет. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий, сообщил ТАСС.

«Предварительно, выявлен факт хищения денежных средств с использованием служебного положения путем перевода на личный счет главным бухгалтером частного учреждения для детей-сирот около 34 миллионов рублей», — уточнил Речицкий.

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В МВД уточнили, что в данный момент проходит доследственная проверка.

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Предпринимательница из Красноярска Олеся Добрынина написала в соцсетях о том, что главбух детского дома имена Совмена взяла у нее в долг один миллион рублей, а потом не стала возвращать деньги. Добрынина выяснила, что руководство учреждения отправило главного бухгалтера в отпуск. Ее заподозрили в хищении более 16 миллионов рублей у детского дома.