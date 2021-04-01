Главному нефрологу Петербурга предъявили обвинение в убийстве жены

Заведующему одной из больниц Санкт-Петербурга предъявили обвинение в убийстве жены. Уголовное дело расследуется с марта 2010 года, когда женщину объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного Комитета.

По данным ведомства, врач неустановленным способом расправился со своей женой в феврале 2010 года. После убийства он расчленил тело и выкинул его в мусорные контейнеры. На следующий день он обратился в полицию и заявил о пропаже жены, чтобы снять с себя подозрения.

Как сообщила «Фонтанка, задержанный — глава городского нефрологического центра Александр Земченков. Его супругу звали Ирина и она тоже была врачом.

Отец убитой женщины Геннадий Кононов в беседе с «360» рассказал, что ссоры между супругами начались задолго до убийства. Но дело долго не двигалось с мертвой точки пока он не попал на прием к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину.

«Они поссорились давно еще. Это же было 11 лет назад. Я 100 писем в различные концы отправлял, но наконец-то Бастрыкин занялся и сделали», — заявил он.

Геннадий Кононов заявил, что его беспокоит, что тело дочери так и не нашли, поэтому доказать вину зятя будет сложно. По его словам, Земченков уже признал свою вину, но этого недостаточно.

«Без трупа на суде он скажет, что сам себя оговорил», — не исключил собеседник «360».

Александра Земченков задержали 30 марта и допросили с использованием полиграфа. Собранных доказательств и показаний свидетелей оказалось достаточно для предъявления обвинения. Официальных данных о том, что Земченков признал свою вину нет.