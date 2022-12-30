Криминал 30 декабря 2022, 12:29 Главнокомандующего ВСУ обвинили в преступлениях на территории Мариуполя СКР завел дело против главкома ВСУ Залужного преступлений против жителей Мариуполя РИА «Новости»

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Украинских высокопоставленных офицеров обвинили в преступлениях против мирных жителей и военных на территории Мариуполя. Одним из фигурантов дел стал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. О результатах предварительного следствия председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании в Донецкой Народной Республике, рассказала пресс-служба.

Оперативно-розыскные мероприятия, сбор улик, анализ документов и допросы пленных показали, что ВСУ использовали гражданскую инфраструктуру города в военных целях. Общий ущерб специалисты оценили в более чем 176 миллиардов рублей.

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По версии следствия, офицеры 12-й бригады Нацгвардии Украины разбили Мариуполь на секторы А, В, С, D и поделили между собой ответственность. Они искусственно создавали препятствия для эвакуации жителей и стреляли по ним. Только в апреле 2022 года на брошенных позициях ВСУ нашли тела 51 мирного жителя, а после полного освобождения города — более трех тысяч.

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Следователи восстановили цепочку причастных к преступлениям. Фигурантами дел стали, в том числе, главком Валерий Залужный, командующий операцией Объединенных сил ВСУ Александр Павлюк, командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» Юрий Содоль и другие.