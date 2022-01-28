Главного ветеринара Мытищинской ярмарки задержали за получение взяток

Главного ветеринарного врача Мытищинской ярмарки задержали по коррупционной статье. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. В суде задержание подтвердили.

Один из индивидуальных предпринимателей, продающий мясо, заявил, что заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы в апреле 2020 года предложила ему ускорить получение разрешений на его продукцию — всего за три тысячи рублей.

Он согласился, а объяснил это тем, что побоялся препятствий со стороны специалистов лаборатории в случае отказа. Взятки он переводил на карту больше года.

Причем в июле 2021 года завлабораторией якобы сказала, что больше не будет помогать с экспертизами. За все время сумма взятки составила 141 тысячу рублей. В полиции предприниматель написал явку с повинной.

На заведующую лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы завели уголовное дело о получении взятки за незаконные действия. В пятницу, 28 января, ей назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Индивидуального предпринимателя, по информации «360», отпустили.