Главного тюменского автоинспектора задержали за выдачу водительских прав без экзаменов
Начальника ГИБДД Тюменской области Александра Селюнина задержали за взятки. За деньги он выдавал водительские права без сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Сейчас у него дома и в служебном кабинете проходят обыски.
«Возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области и его посредника», — говорится в сообщении ведомства.
Дела завели по уголовным статьям «Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере» и «Посредничество во взяточничестве».
По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года люди, которые хотели получить водительские права без сдачи экзаменов, обращались к посреднику, который получал от них деньги, а потом связывался с Селюниным. Тот давал незаконные указания своим подчиненным о приеме экзаменов без их фактической сдачи.
Селюнин родился в селе Ярково Тюменской области. В органах внутренних дел он служит с 2002 года. На должность начальника ГИБДД региона его назначили в декабре 2018 года.
В начале апреля правоохранители задержали трех директоров компаний и бывшего главу департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО по обвинению в мошенничестве на 920 миллионов рублей.