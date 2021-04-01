Главного нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены

Правоохранительные органы задержали главного врача-нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова. Его подозревают в убийстве супруги. Преступление, предположительно, произошло еще в 2010 году.

Отец убитой — Геннадий Кононов — подтвердил РЕН ТВ задержание Земченкова.

«Он задержан, завтра (1 апреля — прим. ред.) будет суд. Я не хотел ехать, но обязательно я его должен увидеть», — сказал Кононов.

Земченков 11 лет назад возглавлял отделение диализа Мариинской больницы. Его супруга — 50-летняя врач Ирина Земченкова — пропала при загадочных обстоятельствах. Она вышла из дома и должна была появиться на работе 23 февраля 2010 года, но так и не приехала. С тех пор и по настоящее время шли поиски Ирины. Ее тело до сих пор не обнаружено. Следственный комитет открыл уголовное дело об убийстве.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в 2020 года взял расследование дела под личный контроль. Следственные органы считают, что женщину убил ее муж — Александр Земченков. Якобы он убил супругу дома, а труп на машине вывез в Ленинградскую область. Об этом написала «Фонтанка.ру».

Отец пропавшей тоже уверен, что за пропажей его дочери стоит зять. По словам Кононова, если связать воедино факты, то они «могут говорить о том, что Земченков виноват».

Мотивом преступления могли стать личные отношения. Одна из версий — роман нефролога с другой женщиной. Земчиков свою вину не признает. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об его аресте.