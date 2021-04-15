Главного налоговика Пензы отправили под домашний арест
Суд назначил два месяца ареста главе УФНС Пензенской области Юрию Калабину, проходящему по уголовному делу по злоупотреблению служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Следователи выяснили, что глава налоговой не стал проводить проверку фирмы, которая накопила долги по обязательным платежам и набежавшим пени на общую сумму 60 миллионов рублей.
В минувший четверг руководителю УФНС предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину руководитель ведомства признал.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Пензы сообщил, что под домашним арестом Калабин останется до 12 июня.
Следователи продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства должностного преступления.