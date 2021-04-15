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    15 апреля 2021, 14:30

    Главного налоговика Пензы отправили под домашний арест

    Анатолий Минкин

    Суд назначил два месяца ареста главе УФНС Пензенской области Юрию Калабину, проходящему по уголовному делу по злоупотреблению служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

    Главного налоговика Пензы отправили под домашний арест

    Следователи выяснили, что глава налоговой не стал проводить проверку фирмы, которая накопила долги по обязательным платежам и набежавшим пени на общую сумму 60 миллионов рублей.

    В минувший четверг руководителю УФНС предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину руководитель ведомства признал.

    ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Пензы сообщил, что под домашним арестом Калабин останется до 12 июня.

    Следователи продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства должностного преступления.