Главного налоговика Пензы отправили под домашний арест

Суд назначил два месяца ареста главе УФНС Пензенской области Юрию Калабину, проходящему по уголовному делу по злоупотреблению служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Следователи выяснили, что глава налоговой не стал проводить проверку фирмы, которая накопила долги по обязательным платежам и набежавшим пени на общую сумму 60 миллионов рублей.

В минувший четверг руководителю УФНС предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину руководитель ведомства признал.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Пензы сообщил, что под домашним арестом Калабин останется до 12 июня.

Следователи продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства должностного преступления.