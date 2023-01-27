Криминал 27 января 2023, 09:58 Главного IT-специалиста российской таможни схватили за взятку — СМИ «Известия»: главу информуправления ФТС Васильева задержали за взятку 25 млн рублей РИА «Новости»

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В Москве задержали начальника центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России Дмитрия Васильева. Его заподозрили в получении взятки на сумму 25 миллионов рублей, рассказал источник «Известий» .

Работник ФТС стал фигурантом уголовного дела, его доставили в Следственный комитет и 27 января назначат меру пресечения. Дмитрия Васильева, по словам собеседника издания, схватили за участие в коррупционной схеме, которая действовала с 2017 года. Подрядчиками по госконтрактам выбирали его родственников и приближенных других высокопоставленных служащих ФТС, которые платили откаты. Об этом преступлении узнали во время проверки год назад, но благодаря покровителю дело замяли.

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Сотрудники ФСБ задержали Дмитрия Васильева на рабочем месте за взятку на сумму 25 миллионов рублей. Он занимал свой пост с мая 2021 года. Источник рассказал, что правоохранители схватили также его подельника.