Криминал 18 февраля 2023, 18:48 Главного фигуранта дела о захвате заложников в центре Москвы арестовали на два месяца Пресненский суд отправил обвиняемого в захвате заложников и ранившего полицейского в СИЗО

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Обвиняемого в захвате заложников и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов в магазине цветов в центре Москвы арестовали до 17 апреля. Как сообщила столичная прокуратура, решение принял Пресненский районный суд.

В ходе судебного заседания мужчина подчеркнул, что вины своей не признал и не согласен с арестом.

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По данным ведомства, в минувшую пятницу, 17 февраля, двое мужчин, угрожая оружием, удерживали в магазине двух женщин, одна из которых смогла сбежать. Для освобождения заложниц на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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После начала операции вооруженный мужчина открыл стрельбу и ранил сотрудника полиции. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

После задержания злоумышленников доставили в отдел полиции. Против них завели уголовное дело о захвате заложников, а ранившего полицейского также обвинили в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным СМИ, ранение получил начальник управления уголовного розыска столичного главка МВД Сергей Кузьмин.