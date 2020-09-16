Тесак покончил с собой в СИЗО. Главное

Российский активист Максим Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, умер в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом сначала написали СМИ, но сейчас уже подтвердили и во ФСИН.

Тело Марцинкевича нашли в одиночной камере следственного изолятора № 3. Там он находился в ожидании отправки в Москву.

Пресненский суд приговорил в 2018 году Максима Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Остальные фигуранты того же дела получили от двух до девяти лет колонии. Они также должны были заплатить компенсацию в 670 тысяч рублей. В 2019 году приговор Тесаку смягчили, поскольку статью о возбуждении ненависти и вражды частично декриминализировали.

Как установило следствие, Тесак и его товарищи с помощью электрошокеров, газовых баллончиков и дубинок избивали прохожих в Москве, обливали краской и отбирали у них вещи.

До этого Максима Марцинкевича судили за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни «таджикского наркоторговца» и экстремистские высказывания. За экстремизм он был осужден трижды: в 2007, 2009 и 2014 годах.

Марцинкевич отбывал наказание в Карелии. Адвокат рассказал «360», что Тесака должны были перевести в Москву. В челябинском СИЗО он оказался именно по пути в столицу. Весной Марцинкевич написал явку с повинной.

«Я так понял, что какой-то конкретики он не знал. Очень странно, когда человек, находясь столько времени и на свободе, и в местах лишения свободы, вдруг пишет явку с повинной. Как мне сейчас сообщили, [явка касалась] преступления за 1999 год, когда ему было 15 лет», — рассказал адвокат.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова рассказала «360», что врачи пытались реанимировать Марцинкевича, но спасти заключенного не удалось. Перед смертью Тесак оставил записку, эту информацию подтвердили в Следственном комитете.