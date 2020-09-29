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    29 сентября 2020, 17:48

    Главе карельского «Мемориала» увеличили наказание на 10 лет

    Анатолий Минкин

    Верховный суд Карелии изменил приговор по делу руководителя регионального отделения центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Он увеличил срок наказания в колонии строгого режима с 3,5 до 13 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представлявшего интересы подсудимого адвоката по назначению Артема Черкасова.
    Главе карельского «Мемориала» увеличили наказание на 10 лет

    Защитник напомнил, что ранее по трем статьям городской суд Петрозаводска Дмитриева оправдал. По четвертому обвинению он приговорил подсудимого к 3,5 года колонии строго режима.

    «Оправдательный приговор был отменен с направлением на новое рассмотрение в городской суд, а по обвинительному приговору увеличили наказание с 3,5 года до 13 лет лишения свободы», — рассказал о решении Верховного суда Карелии адвокат.

    Суд над Юрием Дмитриевым начался в 2018 году. Тогда его обвинили в изготовлении порнографии, но городской суд его оправдал. Тогда Дмитриева взяли под стражу на два года по обвинению в хранении части огнестрельного оружия.

    Этот приговор отменил Верховный суд Карелии. Тогда же Дмитриев вышел на свободу под подписку о невыезде. Но через некоторое время против него завели еще одно уголовное дело о сексуальном насилии над приемной дочерью. Своей вины он не признал. С учетом приговора в 3,5 года и зачетом дней, проведенных в СИЗО, Дмитриев мог выйти на свободу в ноябре этого года.

    Новости SMI.FM