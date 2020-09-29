Главе карельского «Мемориала» увеличили наказание на 10 лет

Защитник напомнил, что ранее по трем статьям городской суд Петрозаводска Дмитриева оправдал. По четвертому обвинению он приговорил подсудимого к 3,5 года колонии строго режима.

«Оправдательный приговор был отменен с направлением на новое рассмотрение в городской суд, а по обвинительному приговору увеличили наказание с 3,5 года до 13 лет лишения свободы», — рассказал о решении Верховного суда Карелии адвокат.

Суд над Юрием Дмитриевым начался в 2018 году. Тогда его обвинили в изготовлении порнографии, но городской суд его оправдал. Тогда Дмитриева взяли под стражу на два года по обвинению в хранении части огнестрельного оружия.

Этот приговор отменил Верховный суд Карелии. Тогда же Дмитриев вышел на свободу под подписку о невыезде. Но через некоторое время против него завели еще одно уголовное дело о сексуальном насилии над приемной дочерью. Своей вины он не признал. С учетом приговора в 3,5 года и зачетом дней, проведенных в СИЗО, Дмитриев мог выйти на свободу в ноябре этого года.