Главбуха детского сада в Тюмени будут судить за кражу 10 млн рублей

Дело главного бухгалтера детского сада в Тюмени передано в суд. Женщину обвиняют в краже 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

«По версии следствия, главный бухгалтер с марта 2015 года по декабрь 2018 года завышала себе зарплату, перечисляя ее на свои банковские счета. Таким способом она похитила более 10,5 миллиона рублей», — пояснили в ведомстве.

Дело будет рассмотрено Центральным районным судом Тюмени. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.