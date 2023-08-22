Криминал 22 августа 2023, 12:18 Главарю крупнейшей в России банды по прозвищу Джако запросили пожизненный срок Ростовский прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву Unsplash

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Прокурор запросил пожизненный срок для главаря крупнейшей в России группировки киллеров Аслану Гагиеву (Джако). Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Гагиева подозревают в том, что в 2012–2013 годах подчиненные ему люди совершили шесть убийств в Северной Осетии. Среди жертв был заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа. Всего на счету группировки около 60 убийств, в том числе бизнесменов, чиновников и силовиков, согласно данным Следственного комитета России.

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«Прошу суд признать Гагиева виновным и назначить по совокупности преступлений окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявил прокурор.

Суд приступил к прениям сторон 22 августа. Дело Гагиева слушается уже около дух лет. По версии следствия, Джако создал одну из крупнейших группировок в стране в 2004 году. В июне 2023 года Гагиев не согласился с обвинением в суде.