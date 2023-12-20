Криминал 20 декабря 2023, 18:18 Главаря банды, которая грабила банки и магазины в Петербурге, осудили на 12 лет

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В Санкт-Петербурге суд назначил главарю банды налетчиков, которая грабила банки и ювелирные магазины в городе более 10 лет назад, присудили 12 лет заключения в колонии особого режима. Об этом написал сайт Neva.Today.

Следствие выяснило, что в 2012 году мужчина организовал группировку из семи человек и разработал детальный план разбойных нападений. Чаще всего налетчики грабили банки, ювелирные магазины, ломбарды, квартиры. В своих целях они использовали оружие.

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Преступная группировка совершала кражи с декабря 2012 года по февраль 2013 года до задержания ее участников.