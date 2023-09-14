Важное 14 сентября 2023, 10:55 Главарь ОПГ Гагиев получил пожизненный срок Суд приговорил главаря ОПГ Гагиева к пожизненному заключению

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Южный окружной военный суд вынес приговор криминальному авторитету Аслану Гагиеву по прозвищу Джако. Его признали виновным в убийстве шести человек и руководстве преступным сообществом. Глава ОПГ получил пожизненный срок, сообщили в Генпрокуратуре.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Гагиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил приговор судья.

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Суд начал рассматривать дело Гагиева в августе 2021-го. Он проходил по нескольким статьям УК РФ: о создании и руководстве преступным сообществом, убийстве двух и более лиц организованной группой, создании и руководстве бандой и незаконном обороте оружия, совершенном ОПГ.

По информации следствия, по указанию Гагиева в 2012 и 2013 годах его бандиты в Северной Осетии убили шесть человек. Один из них — зампрокурора Промышленного района Владикавказа. Следственный комитет сообщал, что всего на счету у ОПГ 60 убийств, в том числе чиновников, силовиков и бизнесменов.

Представители СК отмечали, что известный под кличкой Джако Гагиев создал в вышеназванном регионе три вооруженные группировки, чтобы доминировать в криминальной среде. Главари этих банд по его поручению доставляли боеприпасы и оружие, вербовали местных жителей для участия в их преступной группировке. Всего под началом Джако работали около 50 человек.